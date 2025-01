K-Drama ist die Abkürzung für „koreanisches Drama“ und bezeichnet TV-Serien aus Südkorea, die in verschiedenen Genres wie Romantik, Historie, Thriller, Fantasy oder Komödie angesiedelt sind. Sie zeichnen sich oft durch ihre emotionalen Erzählweisen, starke Charakterentwicklung und hochwertige Produktion aus, die international immer mehr Anerkennung finden.

K-Dramas sind oft in einem kompakten Format mit 16 bis 20 Episoden konzipiert, wobei jede Episode etwa 60–90 Minuten dauert. Sie erzählen abgeschlossene Geschichten, die durch aufwendige Inszenierungen und einprägsame Soundtracks ergänzt werden. Häufig greifen sie universelle Themen wie Liebe, Familie, Selbstfindung oder gesellschaftliche Konflikte auf, was sie für ein globales Publikum besonders zugänglich macht.

Dank Streaming-Plattformen wie Netflix, Viki oder Amazon Prime Video haben K-Dramas eine weltweite Fangemeinde gewonnen und gelten heute als ein zentraler Bestandteil der koreanischen Popkultur.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 30 romantische K-Drama-Serien vor und zeigen, wo Sie diese streamen können.

Die 30 besten K-Drama-Romances

Reply 1988: Die Serie spielt in der 1980er-Jahre und erzählt die Geschichten von fünf Teenagern, die in Seoul leben. Sie beleuchtet das Leben ihrer Familien, Freundschaften, erste Liebe und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens in einer sich wandelnden Zeit. Dabei verbindet die Serie Humor, Nostalgie und emotionale Tiefe. Sie ist Teil der Reply-Anthologie-Reihe, die ebenfalls die Serien "Reply 1997" und "Reply 1994" umfasst.

Twinkling Watermelon: Die Serie folgt einem Highschool-Schüler, der als talentierter Gitarrist und als Kind gehörloser Eltern aufwächst. Nach einem Streit mit seinem Vater entdeckt er einen mysteriösen Musikladen, der ihn ins Jahr 1995 zurückversetzt. Dort trifft er auf seinen jugendlichen Vater und gründet mit ihm und anderen Jugendlichen die Band "Watermelon Sugar". Gemeinsam erleben sie die Herausforderungen des Erwachsenwerdens und der ersten Liebe.

Crash Landing on You: Die Geschichte beginnt mit einer erfolgreichen südkoreanischen Geschäftsfrau, die während eines Paragliding-Unfalls von einem Sturm erfasst wird und in der demilitarisierten Zone Nordkoreas landet. Dort trifft sie auf einen stoischen nordkoreanischen Offizier, der beschließt, sie zu verstecken. Während er ihr hilft nach Südkorea zurückzukehren, entwickelt sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte, die durch politische Spannungen, kulturelle Unterschiede und persönliche Herausforderungen auf die Probe gestellt wird.

Mr. Sunshine: Die Serie spielt im späten 19. Jahrhundert. Sie erzählt die Geschichte von Eugene Choi, einem jungen Joseon-Sklaven, der nach einer Tragödie in die USA flieht und später als Offizier des U.S. Marine Corps nach Korea zurückkehrt. Zurück in seiner Heimat wird Eugene in die turbulente Geschichte Koreas verwickelt. Er begegnet Go Ae-shin, einer mutigen und idealistischen Aristokratin. Ihre verbotene Romanze entfaltet sich vor dem Hintergrund von politischen Intrigen, kulturellen Konflikten und dem Kampf um Koreas Unabhängigkeit.

Twenty Five Twenty One: Die Erzählung springt zwischen den späten 1990er-Jahren und der Gegenwart hin und her, wodurch die Zuschauer die Entwicklung der Charaktere über die Zeit hinweg verfolgen können. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von jungen Menschen, deren Leben, Träume und Beziehungen durch diese schwierige Ära geformt werden.

My Dearest: Die Serie spielt im 17. Jahrhundert und erzählt die inspirierende Geschichte von Lee Jang-hyun, einem rätselhaften Edelmann, und Yoo Gil-chae, der Tochter einer Adelsfamilie. Ihre Beziehung entwickelt sich vor dem Hintergrund von Krieg und gesellschaftlichen Umbrüchen, wobei beide Charaktere persönliche Herausforderungen und Entwicklungen durchlaufen. Laut Autor Hwang Jin-young wurde die Serie vom Roman "Vom Winde verweht" inspiriert.

Lovely Runner: Die Geschichte dreht sich um eine Frau, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und Trost in der Musik ihres Lieblingsstars findet – einem ehemaligen Schwimmer, der zum K-Pop-Idol wurde. Nach einem tragischen Ereignis wird sie auf mysteriöse Weise ins Jahr 2008 zurückversetzt, als die beiden 19 Jahre alt waren. Entschlossen, ihr beider Schicksal zu verändern, versucht sie, ihn vor seinem zukünftigen Unglück zu bewahren.

Moon Lovers – Scarlet Heart Ryeo: Die Serie verbindet historische Elemente, Romantik, Fantasy und politische Intrigen und hat sich weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut. Die Serie spielt hauptsächlich in der Goryeo-Dynastie und erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus der Gegenwart, die während einer Sonnenfinsternis in der Zeit zurückreist und im Körper einer Adelsdame des 10. Jahrhunderts erwacht. Dabei trifft sie auf Wang So, der als der "Wolfshund" bekannt ist. Zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive, aber tragische Liebesgeschichte, die von politischen Machtkämpfen und persönlichen Konflikten überschattet wird.

It’s Okay to Not Be Okay: Die Geschichte dreht sich um drei Hauptfiguren, die alle mit ihren eigenen emotionalen und psychischen Wunden kämpfen: ein fürsorglicher Krankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik, sein älterer, autistischer Bruder sowie eine Kinderbuchautorin mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung.

Our Blues: Die Serie folgt den Lebenswegen mehrerer Figuren, die auf der Insel Jeju leben oder dorthin zurückkehren. Anders als viele K-Dramen, die sich auf ein oder zwei Hauptfiguren konzentrieren, erzählt "Our Blues" eine Sammlung miteinander verbundener Geschichten, die die Vielschichtigkeit des Lebens widerspiegeln.

Weighlifting Fairy Kim Bok-joo: Eine herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte über Kim Bok-joo, eine talentierte Gewichtheberin, die zwischen ihrem Traum, Sportlerin zu werden, und den Unsicherheiten der ersten Liebe navigiert, während sie Freundschaft und Selbstakzeptanz entdeckt. Die Serie kombiniert Humor, Romantik und das Streben nach Selbstverwirklichung.

My Liberation Notes: Die Serie handelt von drei Geschwistern, die in ihrem Kleinstadtleben feststecken, sowie einem mysteriösen Fremden, der für ihren Vater in der Provinz arbeitet. Sie alle wollen ihrem eintönigen entfliehen. Eine introspektive und gefühlvolle Serie über die Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Flower of Evil: Auf den ersten Blick scheinen Baek Hee-sung und Cha Ji-won die perfekte Familie zu sein: Ein liebevolles Paar mit einer süßen sechsjährigen Tochter. Aber als Polizistin Cha Ji-won beginnt, eine Reihe ungeklärter Morde zu untersuchen, wird sie mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr scheinbar perfekter Ehemann etwas vor ihr verbergen könnte. Eine spannungsgeladene Mischung aus Thriller, Melodram und Romantik.

Mr. Queen: Ein moderner männlicher Koch findet sich nach einem Unfall plötzlich im Körper einer Königin der Joseon-Dynastie wieder und sorgt mit seinen modernen Ansichten und eigenwilligen Verhaltensweisen am königlichen Hof für Chaos und Komik. Eine humorvolle historische Fantasy-Serie mit einem Hauch Romantik.

The Red Sleeve: Eine berührende historische Liebesgeschichte zwischen Yi San, einem pflichtbewussten Kronprinzen, und Sung Deok-im, einer Hofdame, die sich trotz ihrer Gefühle nicht bereitwillig den Zwängen des Hofes unterwirft. Die Serie erforscht die Balance zwischen Pflicht, Liebe und persönlicher Freiheit.

Youth of May: Inmitten des Gwangju-Aufstands 1980 entwickeln sich die Leben eines idealistischen Medizinstudenten und einer ehrgeizigen Krankenschwester zu einer tragischen Liebesgeschichte, die von politischen Unruhen überschattet wird. Eine bewegende Serie über Liebe, Verlust und Widerstand.

Hometown Cha-Cha-Cha: In einem idyllischen Küstendorf begegnet eine pragmatische Zahnärztin einem vielseitigen Alleskönner, und die beiden helfen sich gegenseitig, ihre Unterschiede zu überwinden und Heilung zu finden. Eine herzerwärmende Romanze voller Charme und Gemeinschaftssinn.

Our Beloved Summer: Eine romantische Coming-of-Age-Geschichte, die sich um ein ehemaliges Pärchen dreht, das nie wiedersehen wollte. Wie es der Zufall will, geht der Dokumentarfilm, den sie vor zehn Jahren in der High School gedreht haben, viral und sie werden von ihrem befreundeten Produzenten überredet, wieder gemeinsam vor die Kameras zu treten.

Chicago Typewriter: Die Serie handelt von drei Widerstandskämpfern, die in den 1930er Jahren lebten und in der Gegenwart als Bestsellerautor in einer Krise, als Fan und als Ghostwriter wiedergeboren werden. Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat, die sich über 80 Jahre erstreckt, während das Trio die Wahrheit über die Vergangenheit herausfindet, die sie heimsucht.

Be Melodramatic: Drei Freundinnen in ihren 30ern, die in der Unterhaltungsbranche arbeiten, bewältigen die Herausforderungen von Karriere, Freundschaft, Liebe und persönlichen Verlusten. Eine humorvolle und realistische Serie über das Leben und die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens.

Queen of Tears: Ein gewöhnlicher Mann und eine Unternehmens-Erbin kämpfen nach drei Jahren Ehe mit familiären Spannungen und persönlichen Herausforderungen, um ihre Beziehung zu retten und die wahre Bedeutung von Liebe und Zusammenhalt zu entdecken.

Love in the Big City: Basierend auf dem Bestseller-Roman von Park Sang-young folgt die Serie dem Leben von Go Young, einem jungen schwulen Mann, der in Seoul die Komplexitäten von Liebe, Identität und gesellschaftlichen Erwartungen navigiert.

Mr. Plankton: Hae-jo, ein heimatloser Mann ohne familiäre Bindungen, trifft auf Jae-mi, eine Frau, die vor ihrer eigenen Hochzeit flieht; gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise der Selbstfindung und erkunden den wahren Sinn von Zugehörigkeit und Liebe.

Business Proposal: Shin Ha-ri nimmt anstelle ihrer Freundin an einem Blind Date teil, nur um festzustellen, dass ihr Gegenüber Kang Tae-moo, der neue CEO ihres Unternehmens, ist. Was als Täuschung beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Romanze voller Missverständnisse und komischer Situationen.

Summer Strike: Nach einer Reihe persönlicher Rückschläge beschließt Lee Yeo-reum, ihr hektisches Stadtleben hinter sich zu lassen und in das ruhige Dorf Angok zu ziehen, wo sie auf Ahn Dae-beom, den örtlichen Bibliothekar, trifft. Gemeinsam entdecken sie neue Lebensperspektiven und die Bedeutung von Selbstfindung.

One Spring Night: Lee Jeong-in ist Bibliothekarin und seit vier Jahren mit einem Banker liiert. Yoo Ji-ho ist Apotheker und alleinerziehender Vater. Nach ihrem zufälligen Kennenlernen, ahnen sie nicht, dass sie beide bald Liebe und Beziehungen in einem ganz neuen Licht sehen werden.

The King’s Affection: Als der Kronprinz stirbt, nimmt seine Zwillingsschwester Dam-yi seine Identität an, um den Thron zu schützen. Während sie als männlicher Thronfolger lebt, muss sie ihre wahre Identität verbergen und gleichzeitig die Herausforderungen des Hoflebens meistern.

True Beauty: Lim Ju-kyung, eine Schülerin, die wegen ihres Aussehens gemobbt wurde, verwandelt sich mithilfe von Make-up in eine "Schönheitsgöttin". Während sie ihre Unsicherheiten verbirgt, navigiert sie durch Schuldramen und romantische Verwicklungen mit zwei beliebten Mitschülern.

Goblin: Kim Shin, ein unsterblicher Goblin, sucht seit Jahrhunderten nach seiner menschlichen Braut, die ihn von seinem endlosen Leben erlösen kann; als er endlich Ji Eun-tak trifft, beginnt eine epische Liebesgeschichte, die Schicksal, Tod und Wiedergeburt umfasst.

Record of Youth: Drei junge Erwachsene –ein aufstrebendes Model, eine ehrgeizige Maskenbildnerin, und ein privilegierter Schauspieler – verfolgen ihre Träume in der Unterhaltungsindustrie und navigieren durch Herausforderungen, Beziehungen und persönliche Wachstumsprozesse.

Diese Sammlung zeigt, wie facettenreich und fesselnd koreanische Serien sein können. Von emotional tiefgründigen Erzählungen bis hin zu humorvollen Momenten bieten diese Serien nicht nur Unterhaltung, sondern regen auch zum Nachdenken an und berühren universelle menschliche Themen. Egal, ob turbulente Emotionen der ersten Liebe, epische historische Romanzen oder die Herausforderungen des modernen Lebens – K-Drama bietet etwas Besonderes für jeden Zuschauer.