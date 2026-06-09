K-Beauty-Trend: Was ist eigentlich Spicule Skincare?

Microneedling verspricht glattere, prallere Haut. Spicule Skincare soll einen ähnlichen Effekt erzielen - lässt sich aber bequem zu Hause anwenden. Doch wie sinnvoll ist der Beauty-Trend wirklich?
Spicule Skincare ist der neueste Hautpflege-Trend aus Korea, der aktuell auch international die Beauty-Welt erobert. Oft wird er als Microneedling-Alternative für zu Hause beschrieben. Seren, Cremes und Masken sollen die Haut ebenmäßiger erscheinen lassen - ganz ohne invasive Eingriffe. Doch wie funktionieren die Produkte, und halten sie wirklich, was sie versprechen?