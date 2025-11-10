Jutta Speidel : Schauspielerin ist Führerschein los

Jutta Speidel wurde wegen zu schnellen Fahrens geblitzt und muss ihren Führerschein für drei Monate abgeben. Auf dem roten Teppich macht sie mit einer kreativen Plakat-Aktion darauf aufmerksam, dass ihr ehrenamtlicher Einsatz für ihren Verein dadurch bedroht ist.

Schauspielerin Jutta Speidel (71) muss ihren Führerschein ab Dezember für drei Monate abgeben, da sie zu schnell gefahren ist. Ihr größtes Problem: Für ihren 1997 gegründeten Verein Horizont, der obdachlosen Kindern und Müttern hilft, ist sie normalerweise viel mit dem Auto unterwegs. Um nun trotzdem Geld einzutreiben, hatte sie sich für den 43. Sportpresseball am Samstag in Frankfurt am Main eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie erschien mit einem Plakat um den Hals, auf dem sie fragte: "Wer sammelt jetzt die Spenden?"

"Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden" Weiter hatte sie auf das Schild zu Blitzerfoto und Bußgeldbescheid geschrieben: "Was nun? Im Allgäu in Radarfalle gefahren." Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet sie weitere Details zu dem Vorfall. Sie habe die Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung "einfach nicht gesehen". Die Schauspielerin erinnerte sich: "Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt." Als sie endlich wieder freie Fahrt hatte, habe sie Gas gegeben. "Nach 30 Kilometern musste ich abbiegen, wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist."

Die Schauspielerin wurde geblitzt, hatte laut "Bild" um die 70 km/h zu viel auf dem Tacho und erhielt deshalb ein Fahrverbot. "Das war teuer - aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein. Und das bringt mich richtig in die Bredouille." Denn damit könne sie die Spendentouren für ihren Verein nicht mehr persönlich begleiten. Deshalb kam ihr die Idee, beim Sportpresseball für ihre Organisation zu werben. "Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden - weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann."

Hauptrolle in einer neuen "Tatort"-Folge aus Kiel

Jutta Speidel zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Die Münchnerin feierte im Jahr 1974 ihren Durchbruch mit der Rolle der Beate Rehberg in Rainer Erlers ZDF-Film "Die letzten Ferien". Sie war danach in vielen Filmen und TV-Serien wie "Drei sind einer zuviel", "Forsthaus Falkenau", "Rivalen der Rennbahn", "Alle meine Töchter" und "Um Himmels Willen" zu sehen. Seit 2003 hat sie zudem einige Bücher veröffentlicht. 2022 machte sie bei "The Masked Singer" mit. Aktuell dreht sie für eine neue "Tatort"-Folge aus Kiel mit dem Titel "Der Goldspinner", in der sie die Episodenhauptrolle spielt.