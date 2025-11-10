Jutta Speidel : Schauspielerin ist Führerschein los

Jutta Speidel wurde wegen zu schnellen Fahrens geblitzt und muss ihren Führerschein für drei Monate abgeben. Auf dem roten Teppich macht sie mit einer kreativen Plakat-Aktion darauf aufmerksam, dass ihr ehrenamtlicher Einsatz für ihren Verein dadurch bedroht ist.
Schauspielerin Jutta Speidel (71) muss ihren Führerschein ab Dezember für drei Monate abgeben, da sie zu schnell gefahren ist. Ihr größtes Problem: Für ihren 1997 gegründeten Verein Horizont, der obdachlosen Kindern und Müttern hilft, ist sie normalerweise viel mit dem Auto unterwegs. Um nun trotzdem Geld einzutreiben, hatte sie sich für den 43. Sportpresseball am Samstag in Frankfurt am Main eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie erschien mit einem Plakat um den Hals, auf dem sie fragte: "Wer sammelt jetzt die Spenden?"