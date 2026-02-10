Jutta Leerdam und Co.: Die größten Social-Media-Stars bei Olympia

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam sorgt nicht nur sportlich für Aufsehen, sondern ist auch in den sozialen Medien mit über fünf Millionen Followern ein Star. Auch diese Olympia-Sportler sind bei Instagram erfolgreich.

Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina sind durch die sozialen Medien allgegenwärtig. Die emotionalsten Momente werden festgehalten und verbreiten sich rasant auf den Plattformen. Auch die Sportlerinnen und Sportler nutzen Instagram und Co., um ihre Erfolge mit den Fans zu teilen. Einige von ihnen haben sich durch ihre Sportkarriere eine große Onlinepräsenz aufgebaut.

Jutta Leerdam Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) gewann am vergangenen Montag die Goldmedaille über 1.000 Meter - und hat es damit ihren Kritikern gezeigt. Denn die Sportlerin wird immer wieder für ihren glamourösen Lifestyle kritisiert, den sie gerne auch mit ihren rund 5,5 Millionen Instagram-Followern teilt. Dazu gehören das Fliegen im Privatjet oder luxuriöse Bootstrips. Für Aufsehen sorgt auch ihre Beziehung mit US-Boxer und Influencer Jake Paul (29), der ihren Olympia-Sieg medienwirksam und unter Tränen im Publikum mitverfolgte. Seit März 2025 sind die beiden verlobt. Am Sonntag steht für Leerdam ihr nächstes Ziel auf dem Eis im Fokus, dann tritt sie auf der 500-Meter-Distanz an.

Eileen Gu

Sie ist der Superstar ihrer Sportart: Eileen Gu (22). Die in den USA geborene Freestyle-Skierin tritt seit 2019 für China an. Am Montag konnte sie eines ihrer Olympia-Ziele nicht erreichen: Im Slopestyle stürzte sie im dritten Lauf und holte statt Gold Silber. Doch sie startet auch in den Disziplinen Big Air und Halfpipe. Bei Instagram folgen der Wintersportlerin rund 2,2 Millionen Abonnenten. Mit Werbedeals und Modeljobs, sie shootete unter anderem für die "Times" oder die "Vogue", hat sich die Goldmedaillen-Gewinnerin von Peking in die Liste der bestverdienenden Sportlerinnen katapultiert.

Chloe Kim

Chloe Kim (25) mischt die Snowboard-Szene auf. Die US-Amerikanerin, die 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking die Goldmedaille in der Halfpipe gewann, nimmt rund eine Million Instagram-Follower mit in ihren Alltag als Sportstar. Auf ihrem Account teilte sie auch Eindrücke von ihren Shootings für "Elle" und "Women's Health". Kim will bei Olympia nach den vergangenen zwei Siegen nun das Triple holen. Am Mittwoch steht die Qualifikation in der Halfpipe an.

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn

Mikaela Shiffrin (30) kann rund 1,5 Millionen Instagram-Follower verzeichnen. Überraschend ist dies nicht, Shiffrin ist der US-Topstar im Ski Alpin. Bereits 2014 holte sie in Sotschi Gold im Slalom. Auf ihrem Account teilt sie neben ihren sportlichen Erfolgen einige Einblicke in ihre Beziehung mit dem norwegischen Skistar Aleksander Aamodt Kilde (33).

Gebannt verfolgen die Social-Media-User auch die Entwicklungen auf dem Account von Shiffrins Kollegin Lindsey Vonn (41). Dies hat jedoch einen traurigen Hintergrund. Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt und musste operiert werden. In einem emotionalen Statement auf ihrem Instagram-Account mit rund 3,2 Millionen Abonnenten schrieb sie am Montagabend: "Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben. Ich habe es gewagt zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen."

Amber Glenn und Ilia Malinin

Die US-amerikanische Eiskunstläuferin Amber Glenn (26) nimmt rund eine Million Follower mit auf ihre Olympia-Reise. Dazu gehört bereits die Goldmedaille im Teamwettbewerb. Glenn hatte zuvor für Aufsehen gesorgt. Sie hatte angekündigt, dass sie ihre Nutzung sozialer Medien aufgrund von Hassnachrichten und Drohungen einschränken werde. Glenn, die 2019 ihr Coming-out als bisexuell bzw. pansexuell hatte, hatte sich auf einer Olympia-Pressekonferenz für die LGBTQ+-Community in den USA stark gemacht.

Ebenfalls ein Star im US-Eiskunstlauf beeindruckt in Mailand das Publikum. Ilia Malinin (21) holte mit Glenn Gold im Team. Dem Sprungwunder folgen 574.000 Follower bei Instagram.

Dorothea Wierer

Biathlon-Queen Dorothea Wierer (35) ist Italiens Hoffnung bei Olympia. Sie holte bereits Silber in der Mixed-Staffel. Wierer, die bereits ihren Weltcup-Abschied gefeiert hat, zeigt sich auf ihrem Instagram-Account mit rund 669.000 Follower nicht nur beim Training, sondern teilt auch private Momente oder arbeitet mit Kooperationen.