Jutta Leerdam und Co.: Die größten Social-Media-Stars bei Olympia

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam sorgt nicht nur sportlich für Aufsehen, sondern ist auch in den sozialen Medien mit über fünf Millionen Followern ein Star. Auch diese Olympia-Sportler sind bei Instagram erfolgreich.
Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina sind durch die sozialen Medien allgegenwärtig. Die emotionalsten Momente werden festgehalten und verbreiten sich rasant auf den Plattformen. Auch die Sportlerinnen und Sportler nutzen Instagram und Co., um ihre Erfolge mit den Fans zu teilen. Einige von ihnen haben sich durch ihre Sportkarriere eine große Onlinepräsenz aufgebaut.