Jutta Blocher und ihr Stuttgart: Eine Innenarchitektin, die Wohlfühlorte für Stuttgart gestaltet

Hotel Emilu, Kunstgebäude und Restaurant Laesa: Jutta Blocher weiß, wie man Stuttgart gut aussehen lässt. Für ein Gespräch über die Stadt wählt sie ein berühmtes Gebäude.
Natürlich positiv. Die rasch formulierte Antwort von Jutta Blocher wird von einem Lächeln begleitet. Also die Stuttgarter Oper war der Wunschort der Innenarchitektin für die Gesprächsreihe über die Stadt, ausgewählt werden können Gebäude, die der Stadt gut stehen – oder eben auch nicht. „Stadt und Land wären gut beraten, dieses Juwel als Teil ihres kulturellen Erbes zu bewahren“, sagt Jutta Blocher.