Justizvollzugsanstalt: Nach Tod eines Jugendlichen in JVA ist Betroffenheit groß

Warum starb ein 15-Jähriger in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler? Es gibt Vorwürfe. Im saarländischen Landtag beginnt die Aufklärung. Worum es geht.
Saarbrücken - Nach dem Tod eines Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler beschäftigen Vorwürfe von Gewalt und Rassismus Politik und Justiz im Saarland. Der Justizausschuss des Landtags kommt heute (8.00 Uhr) zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung zusammen, um umfassend von Landesregierung und Staatsanwaltschaft informiert zu werden. Die Betroffenheit in dem Fall ist groß.