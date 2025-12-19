Justizministerium: US-Regierung veröffentlicht Teil der Epstein-Akten

Lange hat die Öffentlichkeit darauf gewartet. Nun hat das Justizministerium begonnen, erste Dokumente und Fotos zum Epstein-Skandal zu veröffentlichen.
Das US-Justizministerium hat auf Druck der amerikanischen Öffentlichkeit und des Parlaments damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Tausende Dokumente und Fotos sind auf der Webseite des Ministeriums einsehbar. Unter den ersten hochgeladenen Dateien sind sich zum Teil geschwärzte Dokumente der US-Bundespolizei FBI.