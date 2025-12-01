Im dritten Teil der ZDF-Justizkrimi-Reihe "Ein Fall für Conti" verbünden sich Verteidigerin Anna Conti und Staatsanwältin Henry Mahn erstmals. Gemeinsam rollen sie einen neun Jahre alten Mordfall neu auf - und stoßen dabei auf ein gefährliches Netzwerk.
Neun Jahre hinter Gittern für einen Mord, den er möglicherweise nie begangen hat: Im dritten Film der ZDF-Reihe "Ein Fall für Conti" (seit 2023) steht ein Mann im Mittelpunkt, dessen Schicksal an einem seidenen Faden hängt. Désirée Nosbusch (60) schlüpft erneut in die Rolle der Hamburger Strafverteidigerin Anna Conti - und bekommt diesmal ungewöhnliche Verstärkung.