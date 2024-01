Verleumdung: Trump zu Zahlung von 83 Millionen Dollar verurteilt

2 Diese Gerichtssaal-Skizze zeigt, wie der ehemalige Präsidenten Donald Trump (l) gefolgt von seinem Rechtsbeistand Boris Epshteyn den Gerichtssaal verlässt. Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

Zum zweiten Mal hat Autorin E. Jean Carroll gegen Donald Trump wegen Verleumdung geklagt - und zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen bekommen.











Link kopiert



New York - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in einem zweiten Verleumdungsprozess zu einer weiteren Entschädigungszahlung von 83,3 Millionen Dollar (etwa 77 Millionen Euro) an die US-Autorin E. Jean Carroll verurteilt worden. Das entschied eine mit sieben Männern und zwei Frauen besetzte Geschworenenjury nach rund zweistündigen Beratungen an einem Gericht in New York. Trump habe mit seinen Kommentaren über Carroll "böswillig" gehandelt, hieß es in dem Urteil, das der dpa vorlag.