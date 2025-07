Justiz: Richterwahl: Union und SPD gegen Bundestags-Sondersitzung

1 Eine Sondersitzung mit neuem Anlauf zur Richterwahl wird es vorerst nicht geben. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Berlin - Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD halten eine Sondersitzung des Bundestags zur Wahl neuer Verfassungsrichter für unnötig. Man sehe "aktuell keine Dringlichkeit" dafür, schreiben die beiden Parlamentarischen Geschäftsführer von Union und SPD, Steffen Bilger (CDU) und Dirk Wiese (SPD) in einem Schreiben an die Grünen-Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.