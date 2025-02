Justiz: Rapper Asap Rocky sagt in Strafprozess nicht selbst aus

1 Der Prozess gegen den Rapper neigt sich dem Ende zu. (Archivbild) Foto: Frazer Harrison/Pool Getty Images North America/AP/dpa

Seit Januar steht Asap Rocky in Los Angeles vor Gericht. Partnerin Rihanna wohnt dem Strafprozess um einen Schusswaffenvorfall gelegentlich bei. Nun trifft der Rapper eine wichtige Entscheidung.











Los Angeles - Der US-Rapper Asap Rocky (36) wird in dem laufenden Strafprozess gegen ihn nicht selbst aussagen. Diese Entscheidung gab der Musiker im Gerichtssaal in Los Angeles bekannt. Die Anwälte des Rappers haben ihre Beweisführung nun abgeschlossen. In dem mehrwöchigen Prozess wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe werden noch in dieser Woche die Abschlussplädoyers beider Seiten erwartet, wie US-Medien berichteten. Die Partnerin von Asap Rocky, Sängerin Rihanna, war an mehreren Prozesstagen zugegen.