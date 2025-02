1 Dem Angeklagten Matar droht eine lange Haftstrafe Foto: Adrian Kraus/FR171451 AP/dpa

Nur knapp entging der weltweit bekannte Autor Salman Rushdie dem Tod. Nun beginnt der Prozess gegen seinen Angreifer.











New York - Der Prozess gegen den Angreifer des Bestseller-Autoren Salman Rushdie hat im US-Bundesstaat New York begonnen. Am Dienstag startete in einem Gericht des Bezirks Chautauqua die Auswahl der Geschworenen. Wenn dies abgeschlossen ist, fängt das Verfahren mit den Eingangsplädoyers inhaltlich an.