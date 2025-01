Justiz: Justiz stellt mehr Geld aus Straftaten sicher

Auf Werbetour für Biopic "Better Man" Robbie Williams turtelt mit seiner Frau Ayda New York

Robbie Williams befindet sich auf Werbetour für sein Biopic "Better Man". Nachdem die Premiere in Los Angeles wegen der Waldbrände abgesagt werden musste, zeigte er sich nun ganz verliebt und in luftiger Höhe mit seiner Frau Ayda Field in New York.