Jury ringt weiter um Urteil in Trump-Prozess

1 Bei einer Verurteilung droht Trump eine Geldstrafe oder eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Foto: Charly Triballeau/POOL AFP/AP/dpa

Seit einigen Stunden schon beraten die zwölf Geschworenen im Trump-Prozess über ein Urteil, als ein Klingeln im Gericht eine Nachricht der Jury ankündigt. Sie hat mehrere Bitten.











New York - Nach dem ersten Tag der Jury-Beratungen im Schweigegeld-Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ringen die zwölf Geschworenen weiter um ein Urteil. Heute wird die Entscheidungsfindung der sieben Männer und fünf Frauen mit einer Lesung mehrerer zentraler Zeugenaussagen im Saal 1530 des Gerichts in New York weitergehen.