Justiz: Graßhof verzichtet auf Spitzenamt

Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, Malte Graßhof, wechselt nicht an die Spitze des Bundesverwaltungsgerichts. Er sagte kurzfristig ab – aus gesundheitlichen Gründen.
Diese Absage kam kurz vor knapp: Malte Graßhof, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim, gelangt nicht an die Spitze des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Für diesen Mittwoch war die Wahl des 55-Jährigen zum Bundesrichter durch den Richterwahlausschuss vorgesehen gewesen. Der Richterwahlausschuss besteht aus den 16 Justizministern und Justizsenatoren der Länder; dazu kommen 16 vom Bundestag entsandte Mitglieder. In einem zweiten Schritt sollte das über die Parteigrenzen hinweg angesehene CDU-Mitglied Graßhof zum Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts bestimmt werden. Doch nun sagte der Spitzenjurist kurzfristig ab. Das bestätigte das baden-württembergische Justizministerium. Wie es heißt, aus gesundheitlichen Gründen.