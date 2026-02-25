Justiz: Bekannte iranische Journalistin vorübergehend festgenommen

1 Der Grund für die vorübergehende Festnahme von Elaheh Mohammadi (l) war zunächst unklar. (Archivbild) Foto: Sahand Taki/Shargh Daily News/AP/dpa

Während der jüngsten Massenproteste im Iran hatte sie sich kritisch geäußert. Nun gerät die bekannte Journalistin Elaheh Mohammadi ins Visier der Justiz.











Teheran - Die bekannte iranische Journalistin Elaheh Mohammadi ist kurzzeitig festgenommen worden. Wie iranische Medien und eine informierte Quelle in Teheran berichteten, wurde die Reporterin am Mittwoch festgenommen. Der genaue Grund dafür war zunächst unbekannt. Von der Justiz gab es keine Bestätigung. Die Zeitung "Shargh" berichtete später, Mohammadi sei wieder frei. Ihre Arbeitsgeräte seien jedoch beschlagnahmt worden.