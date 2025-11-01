Justin Trudeau: Ist sein Halloween-Kostüm von Katy Perry inspiriert?

Ist das purer Zufall oder etwa eine Anspielung auf Katy Perry? Justin Trudeau hat sich zu Halloween in einer Verkleidung gezeigt, die an einen legendären Auftritt der Sängerin erinnert.
Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) hat für Halloween eine besondere Verkleidung ausgewählt. US-Medien wie "TMZ" spekulieren, dass er mit seinem Haikostüm eine kleine Hommage an Katy Perry (41) geben wollte. Mit der Sängerin zeigte er sich Ende Oktober Händchen haltend in Paris. Derweil bestätigte sie während eines Konzerts, dass sie sich wieder in einer Beziehung befindet.