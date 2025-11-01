Justin Trudeau: Ist sein Halloween-Kostüm von Katy Perry inspiriert?

Ist das purer Zufall oder etwa eine Anspielung auf Katy Perry? Justin Trudeau hat sich zu Halloween in einer Verkleidung gezeigt, die an einen legendären Auftritt der Sängerin erinnert.

Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) hat für Halloween eine besondere Verkleidung ausgewählt. US-Medien wie "TMZ" spekulieren, dass er mit seinem Haikostüm eine kleine Hommage an Katy Perry (41) geben wollte. Mit der Sängerin zeigte er sich Ende Oktober Händchen haltend in Paris. Derweil bestätigte sie während eines Konzerts, dass sie sich wieder in einer Beziehung befindet.

Erinnerungen an Perrys Super-Bowl-Auftritt Fans der Sängerin erinnern sich vermutlich noch: Als Katy Perry beim Super Bowl XLIX im Jahr 2015 auftrat, wurde sie von Tänzern in Hai-Kostümen begleitet. Trudeau präsentierte sich nun ebenfalls ausgerechnet in einem Hai-Kostüm. Auf einem Bild bei Instagram hat er seinen Sohn Hadrien (11) im Arm. "Bereit für Halloween mit Hadrien: Er ist der Surfer, ich bin der Hai (links von ihm). Wir haben das Kostüm zusammen gemacht - ein kleines Vater-Sohn-Teamwork für Halloween", schrieb Trudeau zu seinem Post, der auch noch zwei Bilder von den Bastelarbeiten zeigt.

Ob Zufall oder nicht, auffällig ist: Trudeaus Kostüm hat denselben neonblauen Farbton wie die Kostüme von Perrys Tänzern.

"Ich bin mit jemand anderem zusammen"

Katy Perry betonte indes während eines Konzerts in Prag, bei dem ein Fan um ihre Hand anhielt, dass sie kein Single mehr ist. "Dieser Typ versucht, mich zu heiraten, und er hat einen Ring in der Hand", sagte Perry einen Tag vor Halloween, wie ein TikTok-Video zeigt. "Nein! Ich bin mit jemand anderem zusammen, verdammt noch mal!"

Spekulationen um eine Romanze zwischen der US-Sängerin und dem kanadischen Politiker kamen im Juli 2025 auf, als sie bei einem Essen in Montreal abgelichtet wurden. Im Oktober zeigten sich die beiden schließlich offen zusammen in Paris. Zum 41. Geburtstag der Sängerin besuchten sie das Kabarett "Crazy Horse" und liefen Hand in Hand vor den Kameras entlang.

Zuvor war Perry mit Schauspieler Orlando Bloom (48) zusammen, mit dem sie Tochter Daisy (5) hat. Justin Trudeau trennte sich 2023 von Sophie Grégoire (50), mit der er drei Kinder hat.