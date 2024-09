Justin Timberlakes Festnahme: Bodycam-Videos bleiben unter Verschluss

1 Die Festnahme von Justin Timberlake sorgte seit Juni für einige Schlagzeilen. Foto: IMAGO/Future Image

Die Bodycam-Aufnahmen von Justin Timberlakes Festnahme im Juni werden nicht veröffentlicht. US-Medien scheiterten mit einem Antrag auf Einsicht in öffentliche Aufzeichnungen. Die Parteien hätten einen Deal geschlossen, der den Verschluss der Videos besiegelte.











Die Bodycam-Aufnahmen von Justin Timberlakes (43) Festnahme werden nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die beteiligten Parteien haben sich darauf geeinigt, sie unter Verschluss zu halten. Das berichtet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Suffolk County, New York. In diesem Verwaltungsbezirk wurde Timberlake im Juni wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen.