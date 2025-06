Justin Bieber: Superstar benennt sich auf Instagram um

Justin Bieber hat seinen Instagram-Namen von seinem vollen Namen zu @lilbieber geändert. Gleichzeitig zeigte der Sänger viel Aktivität auf der Plattform: Er teilte zwölf Posts an einem Tag und zeigte neue Fotos mit Baby Jack Blues.

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat eine überraschende Änderung an seinem Instagram-Profil vorgenommen. Am Donnerstag, dem 26. Juni, änderte der 31-jährige Sänger seinen Instagram-Namen von seinem vollen Namen zu @lilbieber. Ob dahinter eine Art Neustart für den gebeutelten Musiker steht ist nicht bekannt - eine offizielle Erklärung für seine Entscheidung gab Bieber bisher nicht.

Die Namensänderung fiel mit einer ungewöhnlich hohen Aktivität des Grammy-Gewinners in den sozialen Medien zusammen. An diesem einen Tag veröffentlichte Bieber insgesamt zwölf Instagram-Posts, was selbst für den sonst sehr aktiven Star außergewöhnlich ist.

Lesen Sie auch

Süße Vater-Sohn-Momente im Fokus

Besonders ins Auge fallen dabei Aufnahmen mit seinem Sohn Jack Blues, den er gemeinsam mit Ehefrau Hailey Bieber im August 2024 willkommen geheißen hatte. Die Fotos zeigen den stolzen Papa unter anderem beim Spielen mit seinem kleinen Sohn, der in einem Karton voller Bälle sitzt.

Der Vater-Kind-Post mit Jack Blues war bereits der zehnte Instagram-Beitrag des Tages für den "Sorry"-Interpreten. In den vergangenen Wochen hatte Bieber mehrfach Einblicke in sein Leben als frischgebackener Vater gewährt, darunter ein schwarz-weißes Foto am 24. Juni und Aufnahmen vom Vatertag, die Jack Blues und Hailey beim "Klavierspielen" zeigen.

Kryptische Botschaften sorgen für Aufmerksamkeit

Neben den familienfreundlichen Posts hat Bieber in den letzten Monaten aber auch für Aufsehen mit einer Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge gesorgt. Vor gut zwei Wochen ging es dem Sänger beispielsweise viel um das Thema Vergebung, unter anderem teilte er mit: "Das Geheimnis des Lebens ist Vergebung." Zudem postete er einen Screenshot von einem Gespräch mit einem Freund, in dem es ebenfalls um Vergebung sowie Biebers Glauben geht.

Noch emotionaler wurde es am 16. Juni, als Bieber Screenshots von Textnachrichten mit einem Freund teilte, dem er die Freundschaft darin kündigte. In den Nachrichten schrieb er: "Ich würde niemals meine Emotionen für jemanden unterdrücken. Konflikte sind Teil einer Beziehung. Wenn dir meine Wut nicht gefällt, dann gefalle ich dir nicht."

Offene Worte über persönliche Kämpfe

Besonders offen wurde Bieber, als er über seine Traumata sprach: "Meine Wut ist eine Reaktion auf Schmerz, den ich durchgemacht habe" und "Eine traumatisierte Person zu bitten, nicht traumatisiert zu sein, ist einfach gemein." Einen Tag später wurde der Sänger noch direkter und schrieb an seine Fans: "Die Leute sagen mir ständig, ich soll heilen. Denkst du nicht, wenn ich mich selbst hätte reparieren können, hätte ich das schon längst getan? Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Wutprobleme habe."

Weiter gestand Bieber: "Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, die Arbeit zu machen, um so zu sein wie die Leute, die mir sagten, ich müsse repariert werden wie sie. Und es macht mich nur müder und wütender. Je härter ich versuche zu wachsen, desto mehr konzentriere ich mich auf mich selbst."