Justin Baldoni vs. Blake Lively: Auch Baldoni soll Klage vorbereiten

Justin Baldoni vs. Blake Lively

1 Blake Lively und Justin Baldoni am Set von "Nur noch ein einziges Mal". Foto: imago/INSTARimages/Jose Perez

Blake Lively hat Klage gegen ihren "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star Justin Baldoni eingereicht. Das möchte der Schauspieler offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Er will laut eines Medienberichts ebenfalls klagen.











Gerüchte um Streitigkeiten und angebliches Fehlverhalten hinter den Kulissen des Films "Nur noch ein einziges Mal" (engl. Originaltitel: "It Ends with Us") gibt es bereits seit Monaten. US-Medien hatten kürzlich berichtet, dass Hauptdarstellerin Blake Lively (37) ihren Co-Star sowie Regisseur Justin Baldoni (40) verklagt. Dieser scheint jetzt einen baldigen rechtlichen Gegenschlag zu planen.