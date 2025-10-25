„Just White and Blue“ 2026: Deutschlands erfolgreichstes DJ-Duo spielt im Schloss Ludwigsburg

Beim Open-Air-Event „Just White and Blue“ verwandelt sich im Ludwigsburger Schlosshof alles in die Farben Blau und Weiß. Jetzt ist auch klar, wer auf der Bühne stehen wird.
Der Schlosshof in Ludwigsburg verwandelt sich am 11. September 2026 erneut ganz in Blau und Weiß. Bei der zweiten Auflage des Open-Air-Events „Just White and Blue“ gilt ein Dresscode für beide genannten Farben – egal, ob blaue Jeans und weißes Shirt oder doch eher extravagant im blau-weißen Kleid. Mit Einbruch der Dunkelheit wird sich laut Pressemitteilung der Veranstalter die Schlossfassade zur Leinwand verwandeln.