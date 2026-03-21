Fünf einfache Worte starteten vor 20 Jahren eine Revolution der digitalen Kommunikation. Wie aus einem internen Projekt eine milliardenschwere Kommunikationsplattform wurde.
Vor zwei Jahrzehnten begann mit einer unscheinbaren Nachricht eine neue Ära der digitalen Kommunikation. Am 21. März 2006 veröffentlichte der US-Unternehmer Jack Dorsey (49) den ersten Beitrag auf der damals noch jungen Plattform "twttr". Der kurze Text "just setting up my twttr" wirkte zunächst wie ein bloßer Funktionstest, doch er war der Beginn eines globalen Kommunikationsphänomens.