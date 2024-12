Zico Banach (32) und Pia Tillmann (38) haben geheiratet. Auf Instagram posteten die Schauspielerin und der Reality-TV-Star, bekannt aus "Bachelorette" oder "Sommerhaus der Stars", am Samstagmittag ein Video nach der ersten Hochzeitsnacht.

In dem Clip, der sich sowohl in der Story von Tillmann als auch in der Story von Banach ansehen lässt, ist ein roter Herzluftballon vor einem Fenster zu sehen, auf dem "Just Married" steht. Als musikalische Untermalung wählte Tillmann den Song "Liebe" von Sido (44). Zico Banach teilte zudem ein Selfie aus dem Bett, in dem er seinen Ringfinger mit Ehering in die Kamera streckt. Auch er setzt dabei auf Gangsta-Rap: "Der beste Tag meines Lebens" von Kool Savas (49) spielt dazu.

Verlobt seit Juli

Dass das Paar am 13. Dezember 2024 heiraten würde, war für Follower keine Überraschung. Im Juli hatten sie auf Instagram in einem Post ihre Verlobung bekannt gegeben. Das Video zeigt die beiden im Urlaub an einem Strand am türkisfarbenen Meer. In der Szene geht Banach vor seiner Freundin auf die Knie.

Die gebürtige Münsteranerin Pia Tillmann, unter anderem bekannt aus "Köln 50667", ist seit 2022 mit "Die Bachelorette"-Teilnehmer Zico Banach zusammen. 2023 waren die beiden gemeinsam bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Im September 2023 gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Der gemeinsame Sohn ist im März zur Welt gekommen. Tillmanns Sohn Henry, der 2017 zur Welt kam, stammt aus ihrer vorangegangenen Ehe mit Schauspieler Steffen Donsbach (40).