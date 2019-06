1 Der neue Juso-Landeschef Pavlos Wacker (rechts) im Gespräch mit einer Delegierten. Foto: dpa

Nach dem internen Datenskandal hat es einen Wechsel an der Spitze der SPD-Jugendorganisation gegeben: Pavlos Wacker aus Waldkirch bei Emmendingen ist der neue Landeschef.

Sindelfingen - Noch bevor Pavlos Wacker unter tosendem Applaus auf die Bühne im Maichinger Bürgerhaus zurückkehren kann, ist Andreas Stoch einer der ersten Gratulanten. Der Vorsitzende des SPD-Landesverbands und der Landtagsfraktion umarmt ihn herzlich, dann blickt er ihm in die Augen und verneigt sich leicht. In der Wahl um den Vorsitz der baden-württembergischen Jusos hat der 21 Jahre alte Wacker sich soeben mit 77 von 143 Stimmen überraschend gegen Amtsinhaberin Stephanie Bernickel durchgesetzt, bei fünf Enthaltungen. Kurz danach ruft der Student aus Waldkirch den Delegierten zu, er sei absolut sprachlos. Aber: „Ich spüre, ihr habt Bock auf Erneuerung. Ihr habt Bock auf Veränderung. Lasst uns dieses Arbeitsjahr rocken!“

Wacker, der in Freiburg Politik und Pädagogik studiert und im Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Sabine Wölfle arbeitet, verkörpert einen Neustart nach dem internen Datenskandal, der die Jugendorganisation der SPD über die vergangenen Monate beschäftigt und gespalten hat.

Datenaffäre löst schwere Verwerfungen aus

Der frühere Juso-Landeschef Leon Hahn hatte zugegeben, vor dem SPD-Parteitag im April 2018 in Bruchsal sensible Mitgliederdaten zweckwidrig für die innerparteiliche Meinungsbildung genutzt zu haben. Landesdatenschützer Stefan Brink verhängte dafür gegen Hahn bereits ein Bußgeld in Höhe von 2500 Euro. Zudem besteht allerdings der Verdacht, dass Delegierte im Vorfeld von Parteitagen gezielt beeinflusst werden sollten – auch beim Parteitag im November 2018 in Sindelfingen, als es zur Kampfabstimmung zwischen Stoch und dem von der Juso-Spitze favorisierten Lars Castellucci kam. Die Landes-SPD untersucht die Vorgänge intern.

Bernickel, Hahns Nachfolgerin, war zum Zeitpunkt der Affäre schon Mitglied des Juso-Landesvorstands. Sie räumte Fehler ein. Im Sindelfinger Stadtteil Maichingen versuchte die 30-Jährige nun, mit einem „Manifest für ein neues Miteinander“ und der Forderung nach einer SPD-Doppelspitze für die Landtagswahl 2021 den Blick in die Zukunft zu richten.

Zwar wurde Bernickel für ihren Umgang mit der Datenaffäre von mehreren Rednern gelobt und ihr Manifest später verabschiedet. Sie wurde jedoch nicht wiedergewählt.

Der „Kandidat ohne Altlasten“ profitiert wohl auch von einem Rückzug

Wacker hatte sich als „Kandidat ohne Altlasten“ vorgestellt und die „toxische Mischung aus Intrigen, Hinterzimmerabsprachen und kollektivem Misstrauen“ kritisiert. Er versprach, eine landesweite Kampagne für die Absenkung des Wahlalters starten und die Jusos partizipativer und transparenter aufstellen zu wollen.

Womöglich profitierte Wacker bei seiner Wahl auch vom Rückzug von Falco Wehmer (24). Der Freiburger Student hatte nach eigener Aussage als stellvertretender Landesvorsitzender den Datenmissbrauch Ende November 2018 zufällig entdeckt und ihn dem Landesdatenschützer Brink gemeldet. Er zog seine Kandidatur kurzfristig zurück. Allerdings nicht, ohne für einen Neubeginn und mehr Fairness, Anstand und Geschlossenheit zu werben. Teilweise bekämpfe man sich erbittert bis tief ins Persönliche, dabei sei man sich inhaltlich so nah, sagte Wehmer: „Wir müssen uns grundlegend verändern, wir müssen die alten Gräben überwinden.“

Auch SPD-Landeschef Stoch rief in seiner Gastrede auf, die internen Auseinandersetzungen zu beenden: „Wenn wir uns gegenseitig anfeinden, dann glaubt uns doch keiner, dass wir die richtigen Rezepte haben.“

Inhaltlich fordern die Landes-Jusos ein Ende der großen Koalition in Berlin, um den Niedergang der Sozialdemokratie zu stoppen, und einen Mietpreisdeckel nach Berliner Vorbild auch in Baden-Württemberg, um Mietpreissteigerungen in Ballungsgebieten entgegenzuwirken.