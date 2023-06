Alles auf Anfang: Mit einer komplett neuen Jury geht „The Voice of Germany“ in die 13. Staffel. Wieso es zum Wechsel kam, wer die Neuen sind und wie sie ankommen – ein Überblick.

Das gab es noch nie bei „The Voice of Germany“: Alle Jury-Stühle werden neu besetzt. Der irische Sänger Ronan Keating (46), die deutsche Rapperin Shirin David (28), Entertainer Giovanni Zarrella (45) und die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (33) werden künftig auf den roten Stühlen Platz nehmen. Das verkündete Prosieben am Dienstag.

Wieso wird die Jury ausgetauscht?

Einen kompletten Wechsel der Jury gab es in den vergangenen zwölf Staffeln der Gesangsshow nicht. Zwar war die Zusammensetzung immer unterschiedlich, doch oftmals pausierten die Coaches nur eine Zeit lang, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzukehren. Das könnte auch dieses Mal der Fall sein. In dem Tweet von Prosieben, der Ende Mai öffentlich wurde, ist die Rede von einer Pause, die die Coaches dieses Jahr einlegen würden.

Lesen Sie auch

Daniel Rosemann, der Senderchef von Prosieben und Sat.1, ließ sich damals folgendermaßen zitieren: „Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und SAT.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei ‚The Voice of Germany‘. Ihr wisst: Als Teil der großen ‚The Voice‘-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre.“

Welche Erfahrung bringt die neue Jury mit?

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz wurden 2005 mit Tokio Hotel und dem Song „Durch den Monsun“ bekannt. Die Tennie-Band feierte rasch im deutschsprachigen Raum, aber auch international Erfolge. Heute leben die Zwillinge in Los Angeles. Sie machen immer noch Musik, haben aber auch andere Standbeine. Gemeinsam sind sie in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ zu hören, aktuell läuft die Musikshow „That‘s My Jam“ mit den Brüdern auf RTL. Als Juroren sind beide bereits erfahren. 2013 waren sie Teil der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“).

Rapperin Shirin David gehörte 2017 ebenfalls zu den „DSDS“-Juroren. Sie startete 2014 ihren eigenen Youtube-Kanal auf dem sie Beauty-, Comedy- und Lifestyle-Videos veröffentlicht. Mittlerweile hat David dort über 2,8 Millionen Abonnenten. 2019 brachte die 28-Jährige ihr Debütalbum „Supersize“ heraus.

Auch der irische Sänger Ronan Keating ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Jury-Vergangenheit. Der 46-Jährige war bereits bei „The Voice Australia“ und „The Voice Kids“ in Großbritannien zu sehen. In den 1990ern startet er mit der Boygroup „Boyzone“ durch, seine Solokarriere brachte Songs wie „When You Say Nothing at All“ oder „Life is a Rollercoaster“ hervor.

Entertainer Giovanni Zarrella ist der Vierte im Bunde. Der 45-Jährige moderiert seit 2021 „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Bekanntheit erlangte der Sänger Anfang der 2000er mit der Band „Bro’Sis“, die aus der Fernsehsendung „Popstars“ hervorging. 2006 trennte sich die Gruppe, Zarrella versuchte sich fortan als Solo-Sänger.

Wie kommen die neuen Coaches an?

Bei Twitter wird die Neubesetzung heiß diskutiert. Besonders gut anzukommen scheint Ronan Keating, die Zuschauer freuen sich über den internationalen Star, wie etwa diese Nutzer.

Bei den anderen Jury-Mitgliedern gibt es gemischte Gefühle. Doch insbesondere mit Giovanni Zarrella sind nicht alle zufrieden.

Wann wird die 13. Staffel zu sehen sein?

Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt. Laut Sender soll die Show „wie gewohnt im zweiten Halbjahr des Jahres“ zu sehen sein.