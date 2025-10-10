Ein US-Bundesgericht hat die Verleumdungsklage von Drake gegen die Universal Music Group abgewiesen. Der Rapper hatte sein eigenes Label verklagt, weil es Kendrick Lamars Disstrack "Not Like Us" veröffentlicht und beworben hatte.
Eine herbe juristische Niederlage musste Drake (38) am Donnerstag hinnehmen: Eine Bundesrichterin hat laut CNN seine Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group abgewiesen. Der kanadische Rapper hatte sein eigenes Plattenlabel verklagt, weil es Kendrick Lamars (38) Grammy-prämierten Song "Not Like Us" veröffentlicht und promotet hatte.