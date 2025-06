Jurassic World: Die Wiedergeburt: Scarlett Johansson funkelt bei Weltpremiere in London

Die Weltpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" verbreitete am 17. Juni Dschungelflair in London - mit grünem Teppich und wilden Pflanzen. Doch Scarlett Johansson bot dazu einen Kontrapunkt: Sie kam in einem eleganten Abendkleid.

Scarlett Johansson (40) hat bei der Weltpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" in London auf den Look eines klassischen Hollywoodstars gesetzt. Sie schritt in einem glamourösen Paillettenkleid von Vivienne Westwood über den grünen Teppich. Einige ihrer männlichen Kollegen wählten hingegen Outfits, die das Thema Dinosaurier aufgriffen.

U-Boot-Ausschnitt und bodenlanger Rock

Die 40-jährige Schauspielerin, die in dem kommenden Science-Fiction-Film die Rolle der Zora Bennett spielt, funkelte in dem blassrosa Paillettenkleid, das aus einem Korsettoberteil mit U-Ausschnitt und einem bodenlangen, geraden Rock bestand. Laut "W-Magazine" handelte es sich dabei um ein massgefertigtes Abendkleid von Vivienne Westwood. Dazu trug Johansson Diamant-Kronleuchterohrringe von Hassanzadeh und offene, in Wellen gelegte Haare.

Sie wurde im Odeon Luxe am Leicester Square von den anderen Hauptdarstellern des Films begleitet: Rupert Friend (43), Mahershala Ali (51) und Jonathan Bailey (37). Ali kam in einem grünen Anzug mit Mantel und brauner Mütze, Bailey hatte sich für einen legeren Look entschieden. Er posierte lässig und in Anlehnung an die 90er-Jahre - als "Jurassic Park" erstmals in die Kinos kam - mit Kappe, heller Hose, Jeanshemd und braunem Jackett.

Scarlett Johansson wollte unbedingt bei der "Jurassic Park"-Reihe dabei sein

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" ist der inzwischen siebte Film der beliebten Dinosaurier-Reihe und bietet eine komplett neue Besetzung. Er spielt fünf Jahre nach dem Vorgänger "Jurassic World: Dominion" (2022), in dem Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill zu den Stars gehörten. Scarlett Johansson verkörpert die verdeckte Ermittlerin Zora Bennett, die von einem Pharmaunternehmen angeworben wird, um gemeinsam mit dem Paläontologen Dr. Henry Loomis (Bailey) und dem Teamleiter Duncan Kincaid (Ali) eine streng geheime Mission durchzuführen.

Ein Mitwirken in der Dinosaurier-Kultreihe sei ihr Kindheitstraum, verriet die Schauspielerin. 2024 erklärte sie gegenüber "ComicBook", dass das "Drehbuch so unglaublich" sei. "Ich bin ein riesiger Fan des Franchise und ein riesiger Nerd. Ich denke mir einfach: Ich muss mich kneifen. Ich versuche seit über zehn Jahren auf jede erdenkliche Weise, in dieses Franchise einzusteigen." Der Film soll am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen.