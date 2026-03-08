Juniorwahl: Angst vor dem Fehler – Wie Schüler erstmals ihre Stimme abgeben

In der Albert-Schweitzer-Schule in Fellbach erleben Teenager ihre erste Wahl. Das Schüler-Votum birgt Überraschungspotenzial – auch weil es zeigt, wie Jugendliche politisch ticken.
Es geht um nichts an diesem Freitag – und doch ist im Kunstraum der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule in Fellbach eine gewisse Aufregung spürbar. Gerade eben hat Johanna (14) einen ausgefüllten Stimmzettel in den Schlitz der Wahlurne gesteckt – eine Premiere für die Schülerin aus der 8b. „Ich hatte voll Angst, dass ich einen Fehler mache“, atmet die Teenagerin nach dem erfolgreichen Testlauf auf.