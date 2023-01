1 Stark am Ball: Karlo Kuranyi (links) vom VfB Stuttgart behauptet sich beim Hallenturnier in Sindelfingen gegen Leandro Santos von Benfica Lissabon. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Sindelfinger Glaspalast war wieder voll besetzt, um die Nachwuchsfußballer prominenter Fußballclubs zu sehen. Doch nicht alle Teams konnten zufrieden sein.















Der Mercedes-Benz Junior Cup ist wieder ein voller Erfolg gewesen – sportlich, weil attraktiver Sport geboten wurde, und zuschauermäßig, weil die Ränge bis auf den letzten Platz besetzt waren. Rapid Wien gewann die 31. Auflage des traditionellen Hallenturniers im Sindelfinger Glaspalast. Die Nachwuchsfußballer aus Österreich besiegten im Endspiel Galatasaray Istanbul mit 4:0. Sie wiederholten damit den Turniersieg von 2020, als die Veranstaltung vor der Corona-Zwangspause zuletzt ausgetragen wurde.

Auf Platz drei kamen die U-19-Junioren des FC Augsburg, die im kleinen Finale Manchester United mit 1:0 besiegten. Der VfB Stuttgart erreichte bei der Talenteschau lediglich den siebten Rang – mit nur einem Sieg. Schon in der Vorrunde lief es nicht rund für das Team von Trainer Nico Willig. Wenigstens wurde zum Abschluss mit 3:2 gegen Benfica Lissabon gewonnen.

Insgesamt herrschte beim Hallenspektakel eine gute Stimmung. Bereits am Samstag vermeldeten die Veranstalter mit 4000 Besuchern am Nachmittag: ausverkauft. Auch am Sonntag war Bude in Sindelfingen voll.