Juni-Wetter in Stuttgart

1 Der Juni hat tolles Freibadwetter geboten. Aber es war deutlich zu warm. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das nennt man Klimawandel: 20,9 Grad betrug die Durchschnittstemperatur im Juni in Stuttgart. Das sind 4,5 Grad mehr als im Mittel zwischen 1960 und 1990. Und geregnet hat es in der Stadt im vergangenen Monat auch kaum.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man kennt das ja: Am Anfang kann man nicht genug davon kriegen, aber irgendwann reicht es dann auch. Das gilt für die Lieblingsschokolade, für Musikstücke oder für Socken in Neonfarben. Kurzum, irgendwann hat man alles satt, was einen einst begeistert hat, und natürlich fällt auch das Wetter unter diese Regel.