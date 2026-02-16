Daniel Radcliffe spricht offen über die neue "Harry Potter"-Serie bei HBO Max und verrät, dass er sich mit Emma Watson und Rupert Grint darüber ausgetauscht hat. Der Anblick der jungen Nachfolger löse bei den dreien gemischte Gefühle aus.
Wie fühlt es sich an, wenn andere Schauspieler die Rollen übernehmen, die einen selbst berühmt gemacht haben? Daniel Radcliffe (36) hat im Interview mit dem US-Magazin "People" offen über die neue "Harry Potter"-Serie bei HBO Max gesprochen. Und dabei verraten, dass er mit seinen früheren Co-Stars Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) in Kontakt sei, seit die Neuverfilmung Gestalt annimmt.