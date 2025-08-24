Jungmusiker bekommt Landesjazzpreis: Für die Posaune entschied er sich wegen eines Stofftiers

Als Bub war er im Hechinger Musikverein, inzwischen zählt der Posaunist Samuel Restle zu den Hoffnungsträgern der deutschen Jazz-Szene. Dafür gibt es in diesem Jahr einen Preis.
Es ist eine Freude, junge Leute zu erleben, die unter der Ägide eines ebenso jungen Bandleaders im Stuttgarter Jazzklub „Kiste“ vorführen, was sie nach dem Studium an der Musikhochschule so alles draufhaben! Der geneigte Freund gesetzter und improvisierter Musik erlebt hier einen Klangkörper, der schön schlank und durchtrainiert ist. Was ihm an Routine abgeht, macht er durch Frische wett. In seinen Reihen tummeln sich exzellente Solisten, die sich sehr wohl Hoffnung machen dürfen, demnächst einmal den baden-württembergischen Landesjazzpreis zu erhalten. Clara Vetter, die wunderbar spielende Frau am Klavier, die hat ihn schon. Und der 27-jährige Bandleader hat ihn jetzt auch; 15 000 Euro als willkommene Zugabe. Sein Name: Samuel Restle.