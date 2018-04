Junggesellinnenabschied in Waiblingen Frau stürzt betrunken von Planwagen

Von red/dpa 15. April 2018 - 14:17 Uhr

Bei einem Junggesellinnenabschied in Waiblingen ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Foto: dpa

Diese Party endete tragisch: Bei einem Junggesellinnenabschied im Rems-Murr-Kreis stürzt eine Frau von einem Planwagen. Die 30-Jährige erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

Waiblingen - Ein feucht-fröhlicher Junggesellinnenabschied hat im Rems-Murr-Kreis ein tragisches Ende genommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Frauen am Samstag in Waiblingen auf einem Planwagen unterwegs, der von einem Traktor gezogen wurde. Der Trecker musste zwischendurch an einer Ampel halten.

Als er anfuhr, gab es einen Ruck - durch den eine betrunkene 30-Jährige vom Wagen stürzte. Einem Sprecher zufolge stand sie an einem Türchen, das nicht von einer Plane umgeben war und stürzte mit dem Kopf auf die Straße. Den Angaben zufolge wurde sie lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Ob sie auf dem Wagen hätte stehen dürfen, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.