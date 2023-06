Die Polizei ermittelt nach dem schweren Unfall bei einem Junggesellinnenabschied mit drei Verletzten gegen eine Autofahrerin. Was war passiert?

Nach einem Unfall bei einem Junggesellinnenabschied mit drei Verletzten ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen eine Autofahrerin. Die verletzten Frauen im Alter von 28, 31 und 37 Jahren seien auf dem Wege der Besserung und ansprechbar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Die drei Frauen hatten sich am Samstagabend bei einem Junggesellinnenabschied in Leibertingen (Landkreis Sigmaringen) laut Polizei von anderen unbemerkt in den Kofferraum eines Autos gesetzt. Sie saßen auf dem Rand des geöffneten Kofferraums - mit den Füßen aus dem Auto heraus, wie es hieß. Dabei sei laute Musik gelaufen.

Die 26-jährige Fahrerin sowie die zukünftige Braut auf dem Rücksitz hatten die Frauen nach aktuellen Erkenntnissen nicht bemerkt. Als die 26-Jährige losfuhr, fielen die drei aus dem Kofferraum heraus und verletzten sich. Zwei verletzten sich schwer und kamen mit einem Hubschrauber und einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Die leicht verletzte Frau ging selbstständig zu einem Arzt. Die Fahrerin sowie die Leichtverletzte seien nüchtern gewesen, sagte die Sprecherin.