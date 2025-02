Action, Sport und Alkohol: Wer seinen letzten Tag in Freiheit gebührend feiern möchte, hat in Stuttgart zahlreiche Optionen. Die besten Ideen, Locations und Geheimtipps für einen unvergesslichen Junggesellenabschied in Stuttgart, gibt es hier.

Egal, ob actiongeladen oder feuchtfröhlich – ein Junggesellenabschied in Stuttgart bietet unzählige Möglichkeiten, den letzten Tag in wilder Freiheit gebührend zu feiern. Vom legendären Wasen-Erlebnis, über eine Brauereiführung, bis hin zu Adrenalin pur beim Bubble Soccer – die Schwabenmetropole hat für jeden Geschmack das richtige Programm.

Was feiert man beim Junggesellenabschied?

Bei einem Junggesellenabschied feiert der Bräutigam im Kreise seiner Freunde den Übergang vom Single-Leben zum Eheleben. Für diese Tradition kommen Freunde von überall her zusammen und feiern den Bräutigam. Traditionell findet der JGA in den Wochen vor der Hochzeit statt.

Wer zahlt für den Junggesellenabschied?

In der Regel bezahlt der Bräutigam nicht für seinen Junggesellenabschied. Sein Anteil wird in vielen Fällen auf alle Teilnehmer des JGA umgelegt. In einigen Fällen übernimmt der Trauzeuge einen größeren Anteil.

Wer plant den Junggesellenabschied?

Das übernimmt der Trauzeuge. Die anderen Teilnehmer können sich an der Organisation beteiligen und bei der Auswahl der Aktivitäten unterstützen.

Wen lädt man zum JGA ein?

Alle, die der Bräutigam dabeihaben möchte. Das kann je nach Aktivität eine kleine Runde sein oder eine große Truppe Freunde.

JGA in Stuttgart: Ideen für den Junggesellenabschied

Vom gemeinsamen Grillen bis zum Paintball-Abenteuer oder Go-Kart-Rennen: In Stuttgart gibt es zahlreiche Möglichkeiten den JGA spannend zu gestalten.

Bollerwagen-Tour zum Max-Eyth-See

Eine Gruppe Männer, die einen Bollerwagen mit Bier hinter sich herziehen. Das sieht man klassischerweise am Vatertag häufiger. Wer mit seinen Kumpels einen entspannten Tag mit Bier möchte, schnappt sich einen Bollerwagen, kauft fleißig ein, und sucht sich ein passendes Ausflugsziel aus. Bis zum Ziel wird gewandert, dort dann entspannt. Wer möchte, kann einige Outdoor-Spiele besorgen, einen Grill mitbringen und den Tag im Freien verbringen. Besonders geeignet als Ausflugsziel ist in Stuttgart der Max-Eyth-See. Hier kann man am See die Zehen im Sand vergraben, auf der Wiese Fußball spielen, grillen, und bei Dock Snyder im Freien essen. Alternativ kann man um die Bärenseen wander, hier lässt sich der Bollerwagen jedoch nicht so gut ziehen.

Auf dem Bier Bike radeln

Hier wird durch die Stadt geradelt, aber nicht auf einem normalen Fahrrad, sondern auf dem Bier Bike. Wer Bier liebt und gerne eine lustige Zeit mit seinen Freunden verbringen möchte, tourt auf dem Bier Bike durch Stuttgart. Gesteuert wird es von einem nüchternen Tourleiter.

Schlag den Bräutigam

Ähnlich wie bei "Schlag den Raab" treten hier alle Teilnehmenden gegen den Bräutigam in verschiedenen Challenges an. Die Aufgaben können individuell aus einem Katalog ausgewählt werden. Von Bubble-Soccer über Bierpong bis zum Frisbee Golf warten auf die Gruppe einige sportliche Herausforderungen. Spielkinder sollten hier eine Portion Kampfgeist mitbringen.

Paintball, Lasertag oder Arrow-Tag

Sportlich wird es auch beim Paintball, Laser- oder Arrow-Tag. Die Teilnehmenden begeben sich in eine Arena und müssen im Team arbeiten, um als Sieger vom Platz zu gehen. Beim Paintball wird mit Farbkugeln geschossen, beim Laser-Tag mit Laserstrahlen und wer Arrow-Tag spielt, schießt Pfeile mit einem Bogen. Hier ist Zielsicherheit und Kampfgeist gefragt.

Kontaktsport Bubble-Soccer

Diese actionreiche Fußball-Variante bringt garantiert Freude beim JGA in Stuttgart. Die Teilnehmer werden in sogenannte Bumper Balls, das sind große, aufblasbare Plastikbälle, gesteckt, die den Oberkörper und Kopf bedecken. Mit den freien Beinen wird dann Fußball gespielt. Gespielt werden kann indoor oder outdoor. Rempelt man sich gegenseitig an, kommt es zu spektakulären Stürzen oder Überschlägen, da diese von den Bumper Balls abgefangen werden. Zu Zuschauen und Mitspielen ein großer Spaß.

Privates Whiskey-Tasting

In Stuttgart können Gruppen an verschiedenen Whiskey-Tastings teilnehmen. Je nach Programm werden unterschiedliche Whiskeys verköstigt, dazu gibt es Knabberzeug und jede Menge Wissen. Bei einem privaten Tasting können Datum und Uhrzeit individuell mit dem Veranstalter vereinbart werden.

Escape Room in Stuttgart

Der Bräutigam ist ein Krimi- und Rätselfan? Dann sollte der Escape Room nicht auf der Tagesordnung fehlen. Hier werden alle Teilnehmer in einen Raum gesperrt, dem man mittels Hinweise und gelösten Rätseln innerhalb einer bestimmten Zeit entkommen muss. Sind viele Teilnehmer dabei, kann man bei einigen Anbietern auch identische Räume in zwei Teams spielen, so spielt man nicht nur im Wettlauf gegen die Zeit, sondern auch gegen das andere Team.

Wenn sich alles um das Bier dreht

Wenn Bier beim JGA nicht fehlen darf, warum dann nicht gleich das ganze Motto darauf ausrichten? Eine Brauereiführung mit anschließender Verkostung bietet sich an Und wer dann noch nicht genug von Bier hat, kann im Bierspa in Stuttgart entspannen.

Kneipentour: Feuchtfröhlicher Abend mit Freunden

Der Klassiker unter den Junggesellenabschieden. Ohne großen Planungsaufwand kann hier eine größere Junggesellengruppe losziehen und sich in verschiedenen Kneipen einen tollen Abend machen. Jede Menge Drinks sind hier garantiert. Wer mehr Action möchte, kann einen Aufenthalt in einem Pub zum Pub Quiz einplanen oder verschiedene Aufgaben für den Bräutigam organisieren. Quizzen kann man regelmäßig im Biddy Early’s Irish Pub oder im O’Reilly’s Irish Club. Wer selbst nicht planen möchte, kann auch einen PubCrawl buchen. Die Standard-Tour umfasst einen Welcome Shot, ein Mittel gegen Hangover, garantierten Eintritt in jede Location sowie einen Free Shot in und zwischen jeder Location. Am Abend werden lustige Trinkspiele organisiert und jede Gruppe bekommt einen eigenen Guide zur Verfügung gestellt.

Go-Kart fahren in Stuttgart

In und um Stuttgart können Gruppen auch Go-Kart fahren gehen. Veranstalter bieten hier auch exklusive Rennrunden an. Es können individuelle Rennveranstaltungen abgehalten werden inklusive Siegerehrung und Catering. Alternativ können reguläre Slots für die benötigte Personenanzahl gebucht werden.

JGA auf dem Cannstatter Wasen

Wer früh dran ist, kann seinen Junggesellenabschied auf dem Cannstatter Volksfest oder dem Frühlingsfest feiern. Hierfür sollte zwingend ein Tisch reserviert werden. Zwischen acht und zehn Personen finden an einem Tisch Platz. Verzehrmarken sind im Tischpreis inbegriffen. Wer sich eine Prise Luxus gönnen möchte, bucht eine Lounge. Tipp: Möchte das innere Kind noch eine Runde Achterbahn fahren, sollte das vor dem Besuch im Bierzelt eingeplant sein.