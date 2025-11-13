Junges Startup aus Stuttgart: Im Wedocare-Studio gibt’s Mode, Näh- und Barista-Workshops

Im Stuttgarter Westen entsteht etwas Neues: Romy Blender (22) und Joel Bonath (21) designen in ihrem Studio Hoodies und Co. Außerdem finden dort Näh- und Baristakurse statt.
Was als kleines Corona-Projekt begann, ist heute eine kleine Stuttgarter Modemarke: Wedocare. Dahinter stecken Romy Blender (22) und Joel Bonath (21), die 2021 noch in Villingen-Schwenningen zur Schule gingen und in ihrer Freizeit T-Shirts mit eigenen Designs bedruckten. Mittlerweile haben sie ihr Hobby zum echten Herzensprojekt gemacht und leiten ihr eigenes Studio im Stuttgarter Westen, in dem nicht nur Mode entsteht, sondern auch Näh- und Baristakurse stattfinden.