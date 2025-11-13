Junges Startup aus Stuttgart: Im Wedocare-Studio gibt’s Mode, Näh- und Barista-Workshops

Im Stuttgarter Westen entsteht etwas Neues: Romy Blender (22) und Joel Bonath (21) designen in ihrem Studio Hoodies und Co. Außerdem finden dort Näh- und Baristakurse statt.

Was als kleines Corona-Projekt begann, ist heute eine kleine Stuttgarter Modemarke: Wedocare. Dahinter stecken Romy Blender (22) und Joel Bonath (21), die 2021 noch in Villingen-Schwenningen zur Schule gingen und in ihrer Freizeit T-Shirts mit eigenen Designs bedruckten. Mittlerweile haben sie ihr Hobby zum echten Herzensprojekt gemacht und leiten ihr eigenes Studio im Stuttgarter Westen, in dem nicht nur Mode entsteht, sondern auch Näh- und Baristakurse stattfinden.

Vom Schlafzimmer ins eigene Studio im Stuttgarter Westen Vor gut dreieinhalb Jahren sind Romy und Joel nach Stuttgart gezogen. Damals hatten sie das feste Ziel, Wedocare richtig groß zu machen. Heute, nur ein paar Jahre später, ist aus dem ehemaligen „Corona-Projekt“ eine kleine, feine Marke geworden.

Statt im Schlafzimmer zu drucken, entstehen ihre Designs jetzt im eigenen Studio am Hölderlinplatz. Neben T-Shirts gehören inzwischen auch Longsleeves, Hoodies und Schals zu ihren Kollektionen. Die Zukunft hält einiges bereit: eigene Schnitte, Passformen und regelmäßig neue Drops.

Jede Kollektion von Wedocare erzählt eine Geschichte, inspiriert von Dingen, die Romy und Joel begeistern: zum Beispiel Kaffee, Surfen oder Skifahren. Ihre Shootings verbinden sie mit Reisen: Im Urlaub wird nicht nur die letzte Kollektion geshootet, sondern auch gleich neue Ideen gesammelt. So entstehen ihre Looks an Orten wie Sri Lanke, Dänemark oder Nordspanien. Wer an den Wochenenden und im Urlaub arbeitet, hat natürlich sehr wenig Freizeit. „Uns macht diese Arbeit aber sehr viel Spaß, auch wenn man sich manchmal zwingen muss“, erklärt Joel.

Learning by Doing und ganz viel Leidenschaft

Klassische Vorbilder hatten Romy und Joel nicht. Schon in der Schulzeit wussten die beiden, dass sie irgendwann etwas Eigenes aufbauen wollen. Als dann die Pandemie kam, nutzten sie die Zeit, um sich mithilfe des Internets alles selbst beizubringen: vom Design über den Online-Shop bis hin zur Produktion und Buchhaltung. Heute läuft Wedocare nebenbei, denn Joel studiert Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre und Romy hat den Studiengang Digital Business Management abgeschlossen. Auch wenn ihre Studiengänge nichts mit Mode zu tun haben, hilft das wirtschaftliche Know-How enorm beim täglichen Business.

Nachhaltig denken und fair handeln

Nachhaltigkeit steht bei Wedocare an erster Stelle. Produziert wird ausschließlich in Portugal und Griechenland, um faire Arbeitsbedingungen und kurze Transportwege zu garantieren. Nach einigen Experimenten mit Drucktechniken haben sich Romy und Joel für den Siebdruck entschieden, denn diese Drucktechnik ist langlebig, hochwertig und zeitlos. „Das größte Problem der Fashion-Industrie ist die Überproduktion“, erklärt und Romy. „Das haben wir auch sehr schnell gemerkt.“ Früher blieben manchmal Teile einer Kollektion übrig. Heute wird erst gedruckt, wenn eine Bestellung eingeht, denn auf diese Weise wird kein Teil unnötig produziert. Weil für die beiden Verantwortung aber über die eigenen Möglichkeiten hinausgeht, spenden sie 10 Prozent ihres Gewinns an Projekt Wings, ein Recyclingdorf in Sumatra.

Romy und Joel bedrucken ihre Mode selbst im eigenen Studio im Stuttgarter Westen. Foto: Jovanna Imalski

Kurse, Kaffee und Community

Das Studio am Hölderlinplatz ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Treffpunkt. Joel veranstaltet dort mit seinem Freund Mathis Färber Barista-Kurse, bei denen man lernt wie man eine Siebträgermaschine richtig bedient, Bohnen malt und Latte-Art gießt. Der dabei verwendete Kaffee stammt aus einer kleinen Rösterei ihrer Heimat Villingen-Schwenningen. Romy wiederum zeigt in ihren Nähkursen, wie man aus Stoffen vom Stoffmarkt am Feuersee coole Taschen und Scrunchies näht. Beide Kurse dauern rund drei Stunden und können über die Website gebucht werden.

Wedocare ist eng mit der Stuttgarter Szene vernetzt. Sie organisieren Kooperationen, beispielsweise mit dem Radcafé Fietsen, wo man ihre Pieces direkt shoppen kann. Das nächste Community-Event findet am 13. Dezember statt. Hier laden Romy und Joel zu einem Markt in ihrem Studio ein. Dabei treffen sich lokalen Künstlerinnen und Gründer aus den Bereichen Keramik, Schmuck und Mode.

Wedocare Studio, Lerchenstraße 55, Stuttgart-West, Termine auf Anfrage.