Mit der neuen Grundsicherung sollen die Sanktionen für Bezieher härter werden. Scott S., der seit vielen Jahren Bürgergeld bekommt, erzählt, wie er die neuen Regeln findet.
Es gab viele dieser verpennten Vormittage, an denen Scott S. einen kleinen Arschtritt gebraucht hätte. Bisschen mehr Härte, bisschen mehr Druck. Ne Vaterfigur. So sagt er das. Wenn er mal wieder zu viel gefeiert hatte, der Wecker schrillte, er – das Smartphone noch in der Horizontalen am Ohr – den Termin im Jobcenter absagte und gleich weiter schlief. Dann hätte einer mal Konsequenzen ziehen müssen. Bürgergeld kürzen zum Beispiel.