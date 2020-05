Junge vermisst in Fellbach

1 Bei der Suche ist am Mittwochabend auch ein Hund im Einsatz gewesen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Fellbach wird der zehnjährige Nick vermisst. Die Polizei sucht seit Mittwochabend mit einem Großaufgebot nach ihm.

Stuttgart - In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird seit dem Mittwochabend der 10-jährige Nick vermisst. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist der Junge offenbar gegen 21 Uhr nach einem häuslichen Streit davon gelaufen und bisher nicht zurückgekehrt.

Die Polizei sucht seit dem Mittwochabend mit einem Großaufgebot nach Nick. Die Suche dauert nach Polizeiangaben auch am Donnerstagmorgen noch an. Nach aktueller Lage geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus.

Nick hat nach einem Foto, das zurzeit in den sozialen Medien kursiert, dunkelblonde Haare mit einem Seitenscheitel, die an den Seiten kurzrasiert sind. Wer meint, den Jungen gesehen zu haben oder andere Hinweise geben kann, soll sich an jede Polizeidienststelle oder den Notruf 110 wenden.