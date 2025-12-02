Junge Union Rems-Murr: Auch der neue JU-Chef wendet sich gegen die Renten-Pläne

Der 20-jährige Manuel Stroh aus Backnang ist einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden der Jungen Union im Rems-Murr-Kreis gewählt worden – und kündigt einen Kurs für junge Menschen an.

Die Junge Union im Rems-Murr-Kreis hat eine neue Führungsspitze. Auf der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands in Sulzbach wurde Manuel Stroh einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Der 20-jährige Backnanger studiert Jura in Heidelberg und tritt die Nachfolge von Tom-Lukas Lambrecht an, der nach drei Amtsperioden nicht erneut kandidierte.

Lambrecht hatte die Leitung der CDU-Nachwuchsorganisation während der Coronapandemie übernommen und die Junge Union laut einer Mitteilung „mit vielen hochkarätigen Veranstaltungen und politischen Stellungnahmen prominent in der politischen Landschaft des Rems-Murr-Kreises platziert“. Er wurde nicht nur mit großem Beifall und emotionalen Dankesworten verabschiedet, die Versammlung ernannte ihn auf Antrag seines Nachfolgers auch ohne Gegenstimme zum Ehrenvorsitzenden.

Manuel Stroh: „Wir scheuen uns nicht, auch die eigene Partei wachzurütteln“

„Wir sind inhaltlich versiert und argumentativ stark und scheuen uns bekanntermaßen nicht, auch die eigene Partei wachzurütteln, wenn wir das für nötig halten. Unser Kurs bleibt klar, verständlich und an den Interessen junger Menschen orientiert“, sagte der neue Kreisvorsitzende, der bisher auch dem Bundesverband der Schüler-Union vorstand. In der aktuellen Renten-Debatte hatte sich die JU Rems-Murr an die Seite der Jungen Gruppe im Bundestag gestellt und die Koalition für ihre 120 Milliarden Euro teuren Pläne kritisiert.

Selina Häußer, Landtagswahl-Zweitkandidatin aus Backnang, und Laurenz Hirsch aus Schorndorf wurden bei der Jungen Union zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. Weitere Ämter besetzen Kai Huber (Finanzreferent), Fabian Zahlecker (Pressesprecher), Elina Kasper (Schriftführerin), Ben Pieper (Medienreferent), Jil Weber (Mitgliederbeauftragte), Megan Conzelmann (Inhaltliche Koordinatorin) und Robin Wenz (Kreisgeschäftsführer).