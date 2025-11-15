Junge Union: Merz fordert von Junger Union Vorschläge zur Rente

Mit Spannung hatten die Delegierten erwartet, wie sich der Kanzler im Rentenstreit positionieren würde. Auf große Gegenliebe dürfte er mit seinen Aussagen beim Parteinachwuchs nicht gestoßen sein.
Rust - Im Streit um das Rentenpaket der Bundesregierung hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Parteinachwuchs der Union aufgefordert, sich konstruktiv an der Debatte zu beteiligen. "Nehmt an dieser Debatte konstruktiv teil. Aber nicht, indem ihr sagt, was nicht geht", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust.