Junge Talente aus Baden-Württemberg: Sie wollen die Unternehmer von morgen werden

1 Caroline Wendlandt und Jonathan Eipper haben das YEEP absolviert. Foto: YEEP

Junge Talente, die ein Start-up gründen, Kontakte knüpfen oder einfach nur lernen wollen, können sich für ein Stipendiatenprogramm bewerben. Alles, was man dazu wissen muss.











Caroline Wendlandt möchte was bewegen, die 19-Jährige ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, aktuell studiert sie Elektrotechnik in München. „Mir ist es wichtig, mich ständig weiterzuentwickeln und einen Impact zu haben.“ Darum habe sie schon während ihrer Schulzeit erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt – und sei so auf das YEEP-Programm aufmerksam geworden.