Junge Syrerin in Stuttgart

1 Simav Abdo ist aus der nordsyrischen Stadt Aleppo geflüchtet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Den Neujahrsmorgen 2016 vergisst Simav Abdo nie: Da kam sie in Stuttgart an. Nun besucht die Syrerin das Mörike-Gymnasium, für ihren hervorragenden Realschulabschluss bekam sie einen Preis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Während in deutschen Wohnzimmern Weihnachtsbäume leuchten, flüchten Menschen über das Mittelmeer. Das deutsche Schiff „Sea-Watch 3“ wartet mit 440 geretteten Migranten an Bord, einen sicheren Hafen anlaufen zu dürfen, das Boot der „Ärzte ohne Grenzen“ durfte schließlich in Sizilien anlegen.