1 Polizei und Feuerwehr suchen mit Hubschraubern und Drohnen nach dem Jungen. Den Einsatzkräften schlossen sich zudem mehr als 100 Freiwillige an. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Polizei, Feuerwehr sowie über hundert Freiwillige suchen in Frankreich nach einem kleinen vermissten Jungen. Der zweijährige Émile spielte im Garten seiner Großeltern in Vernet in den französischen Alpes-de-Haute-Provence, als er plötzlich verschwand.









In Frankreich läuft unter großer öffentlicher Anteilnahme eine fieberhafte Suche nach dem kleinen Émile. Der Zweieinhalbjährige war bei seinen Großeltern im südfranzösischen Bergdorf Le Vernet im Urlaub, als diese ihn am Samstagabend aus dem Blick verloren, wie die Zeitung „Le Figaro“ am Montag berichtete.