Junge Schneiderin aus Maichingen: Maggie Reimann erobert die Bühnenwelt

Es ist der Traum vieler: Klamotten selbst schneidern. Die 27-Jährige macht das längst – nun lernt sie, wie sie aus Schauspielern Schafe macht. Ihre eigene Mode ist auch „filmreif“.
Die Magie eines Theaterstücks lebt nicht nur von der Geschichte oder den Schauspielern. Auch die Kostüme tragen einen großen Teil zur Bühnenatmosphäre bei. Das Staatstheaters Stuttgart arbeitet deshalb mit einer spezialisierten Theaterschneiderei zusammen. Dort macht Maggie Reimann derzeit eine Ausbildung zur Damenschneiderin. Aber das ist längst nicht alles, was es über diese junge Frau zu sagen gibt. Sie lebt nicht nur einen Traum vieler.