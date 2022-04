7 Probieren war auch erlaubt: Pop-up-Messe im Schloss. Foto: Simon / Granville

Pop-ups aus der Kreativbranche stellen sich und ihre Produkte bei einer kleinen Messe in Ludwigsburg vor – made in der Region.















Ob’s bei Königs zuhaus anno dazumal auch so locker zugegangen ist? Eine kleine Nackenmassage nebenbei, zuvor einen Blumenkranz fürs Haar flechten, ein wenig Musik von der Balustrade: In einem Seitenflügel des Schlosses stellen sich am ersten Aprilwochenende junge Unternehmen aus der Region Ludwigsburg vor. Tabea Lerch und Deborah Schulze vom Online-Stadtmagazin Hallo Ludwigsburg haben die Messe organisiert – ihre erste und die erste dieser Art im Schloss. Die Schlossverwaltung bietet seine Räumlichkeiten für Veranstaltungen dieser Art immer wieder gerne an. Von der Resonanz zeigt sich Deborah Schulze überaus angetan. „Wir haben vielleicht mit 100 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.“ Aber dann waren es schon am ersten Tag über 1000. Und was gibt es alles? Unter anderem Schokolade, Babykleidung, Lederschühchen für Kleinkinder, Kosmetik, Obst und Gemüse im Weckglas – und das alles made in der Region. Die Verbundenheit mit der Heimat sei ihnen wichtig, sagt Deborah Schulze. Weil’s so passabel läuft, kann sie sich gut vorstellen, die Pop-up-Messe auch in Zukunft auszurichten. /