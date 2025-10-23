Junge Kunst in Esslingen: Weißenhof-Meisterschüler in der Villa Merkel – Die Uhr tickt, die Zeit rennt

Persönliche Geschichten und politische Gegenwart sind der rote Faden, der sich durch die Arbeiten der Weißenhof-Meisterschülerinnen und -schüler zieht. Sie stellen in Esslingen aus.

Die Uhr tickt im Foyer der Esslinger Gründerzeitvilla Merkel. Natalija Borovec, Meisterschülerin im Weißenhof-Programm der Bildenden Kunst, hat eine Skulptur aus Metronomen geschaffen. Die schwere Konstruktion rotiert langsam im Takt. Metallisches Ticken erfüllt den Raum, der von der Architektur des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Mit dieser Metapher verweist die ukrainische Künstlerin auf die Vergänglichkeit. Erinnerung verblasst im leeren Raum. Mit der Installation weckt die 33-Jährige Assoziationen an den Krieg, der in der Ukraine den Alltag der Menschen bestimmt.

Die politische Wirklichkeit prägt die Projekte der Meisterschülerinnen und Schüler, die in dem Programm der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart arbeiten. Bereits zum neunten Mal zeigt die Galerie der Stadt Esslingen die junge Kunst. „Die klare Haltung“ der Künstlerinnen und Künstler überzeugt Sebastian Schmitt, den Leiter der Galerie Villa Merkel. Starke junge Positionen in der Kunst zu präsentieren, ist ein zentraler Baustein seines Konzepts. Dass die Interventionen, die der Weißenhof-Jahrgang wagt, die Galerieräume mutig und klug einbeziehen, findet der Kunsthistoriker spannend. Mit der Kuratorin Anka Wenzel brechen sie da bewusst vertraut geglaubte Räume auf.

Blick durch das Mondtor: die Weißenhof-Meisterklasse. Foto: Roberto Bulgrin

„OHAYŌ“ haben die jungen Kunstschaffenden ihre Ausstellung genannt – auf Japanisch bedeutet das „Guten Morgen“. Für die Gruppe symbolisiert die Ausstellung ihren gemeinsamen Aufbruch. Den kritischen Blick auf die Gesellschaft haben sie gemeinsam, künstlerisch schlagen sie aber ganz unterschiedliche Wege ein. Antike Karyatiden – das sind Säulendarstellungen von Frauen – haben Saskia Fischer zu ihrer Installation inspiriert. „Sie tragen die ganze Last“, sagt die Fotografin. Mit Videokunst und fragilen Glasskulpturen legt sie patriarchale Strukturen offen.

Landschaften, Wolken und der Übergang in eine andere Welt

Von ostasiatischer Philosophie inspiriert sind die Arbeiten der Künstlerin Einan Kaku. Die Asiatin lebt und arbeitet in Esslingen. „Mich interessieren die Zwischenwelten“, sagt die Künstlerin. „Du Ich Schlange Kuh“ heißt ihre Installation, die Tod und Wiedergeburt reflektiert. Ihren Raum in der Galerie hat sie mit einem runden, offenen Mondtor abgegrenzt, das den Übergang in eine andere Welt symbolisiert. Auch den Wintergarten bezieht sie in ihr Konzept ein, das Übergänge sichtbar werden lässt. Landschaften, Wolkenfelder und Tierfell zerfließen im Blick des Betrachters. Das ist die Botschaft der Künstlerin: Reinkarnation ist in allen Gestalten möglich. So fordert sie Respekt vor der Schöpfung ein.

Mit Künstlicher Intelligenz hinterfragt Bastian Gehbauer das kollektive Bildgedächtnis. Dabei interessiert ihn die Erinnerung an die ehemalige DDR, deren Bilder zunehmend aus der Erinnerung verschwinden. In der Serie „Surrogat“, entstanden im Jahr 2025, arbeitet er mit Fotografien aus der Messbildstelle, die er mit KI in absurde Interieurs verwandelt. Auf einem abgewetzten Parkettboden liegt ein tonnenschwerer Stein. Ein nostalgischer Diaprojektor wirft Bilder an die Wand, die es in Wirklichkeit gar nicht geben kann. So kontert der Künstler die Leichtgläubigkeit einer Gesellschaft, die sich zunehmend von KI-generierten Scheinwelten leiten lässt.

Saskia Fischers Installation bezieht die Räume der Kunstvilla Merkel ein. Foto: Roberto Bulgrin

K-Pop und Punk sind die Leidenschaften der südkoreanischen Künstlerin Mizi Lee. Mit ihrer Punkband Horizontaler Gentransfer ist sie bundesweit bekannt. Für die Installation „Also jetzt siehst Du mich“ hat sie einen Perlenvorhang geschaffen, wie man ihn aus asiatischen Restaurants kennt. Daneben steht ein Plattenspieler. In der Gastronomie ist die Künstlerin aufgewachsen. Als Vorlage diente ein Foto der Punkband. Auf einem Stuhl dürfen die Galeriebesucher Platz nehmen. Daneben steht ein Plattenspieler. Mizi Lee ist Frontfrau der Band, deren Songs um das „Anderssein“, die Suche nach einer Heimat in der Fremde kreisen. So lässt sich ihre Kunst als politisches Statement verstehen. Zugleich besticht ihr humorvoller Blick auf die Welt.

Radikal greift das Kollektiv Gebhardt + Grahl in die Struktur der Galerieräume ein. Mit Trockenbauelementen haben sie einen Raum geschaffen, in dem Spuren der Zerstörung dominieren. Wie sich Lebensumfelder verändern, betrachten Andreas Grahl, geboren 1980 im damaligen Karl-Marx-Stadt, und die 30-jährige Münchnerin Samira Gebhardt zwar sehr unterschiedlich. Beide interessiert jedoch der Zerfall von Wohnräumen, die den Menschen Halt gaben. Mit einer Punkerhöhle aus Plastikfolie, wie es sie einst in der DDR gab, erinnert Grahl an den Zerfall des Systems, in dem er aufgewachsen ist.

Sprungbrett für die junge Kunst

Weißenhof-Programm

Das Weißenhof-Programm Mit Ausstellungen in der Villa Merkel, Galerie der Stadt Esslingen, schließt der postgraduale Studiengang „Meisterschüler/in im Weißenhof-Programm der Bildenden Kunst“ der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttgart ab. Die Künstlerinnen entwickeln innerhalb von drei Semestern eigenständige Projekte und setzen diese um. Bereits zum neunten Mal arbeitet das Team der Esslinger Galerie mit der Akademie zusammen. Die Absolventen haben die Möglichkeit, ihre Projekte in Zusammenarbeit mit dem Galerie-Team zu präsentieren.

Infos

Die Villa Merkel, Galerie der Stadt Esslingen, ist in den Pulverwiesen 25 zu finden. Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr.