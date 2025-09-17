Junge im Hohenlohekreis überfahren: 18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz

1 Die Trauer in Niedernhall ist groß. Foto: Marius Bulling/dpa/Marius Bulling

Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Parkplatz dürfen die Eltern Abschied von ihrem zwölf Jahre alten Jungen nehmen. Der Verdächtige äußert sich bisher nicht zu den Vorwürfen.











Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall hat sich der 18-jährige Autofahrer bisher nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. „Der Beschuldigte hat im Rahmen der Haftvorführung von seinem ihm rechtlich zustehenden Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich zur Sache nicht eingelassen“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall mit.