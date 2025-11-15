Junge Generation bewegt: Vertriebene oder Verbliebene? „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust“

Die Landsmannschaft der Ungarndeutschen stellt bei ihrer Kulturtagung in Gerlingen Jugendliche in den Fokus: Wie blicken sie auf die Geschichte ihrer Vorfahren?
Die Ungarndeutschen sind entweder Vertriebene – oder Verbliebene. Für die Belange der Ersteren tritt hierzulande die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) ein. In der alten Heimat vertritt der Schwesternverband, die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LDU), die Interessen dieser Minderheit in Ungarn. Bei der jüngsten Kulturtagung in Gerlingen, der Patenstadt der Ungarndeutschen, ist dem Bundes- und Landesgeschäftsführer der LDU, Erich Gscheidle, für sein besonderes Engagement das Ehrenzeichen der LDU Baden-Württemberg in Gold verliehen worden.