Nach stundenlanger Suche in Stuttgart: Junge Frau in Untertürkheimer Weinbergen tot aufgefunden

1 In der Nähe des Wasserauffangbeckens hat die Polizei die Leichte der jungen Frau in einem Gebüsch entdeckt. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Polizei hat am Sonntag in Untertürkheim stundenlang nach einer 19-Jährigen gesucht. Letztlich konnten die Einsatzkräfte in den späten Abendstunden nur noch ihre Leiche aus einem Gebüsch bergen.











Zunächst per Hubschrauber, dann mit einem Spürhund hat die Polizei am späten Sonntagnachmittag in den Weinbergen Untertürkheims nach einer vermissten 19-Jährigen gesucht. Stunden später hatten die Einsatzkräfte dann traurige Gewissheit: In einem Gebüsch bei einem Wasserauffangbecken, das zwischen der Augsburger Straße und dem Aussichtspunkt Mönchberg liegt, wurde die Leiche der jungen Frau gefunden. Die Ermittler leuchteten den Bereich rund um die Fundstelle mit großen Scheinwerfern aus, um bis spät in die Nacht Spuren sichern zu können. Bislang deutet laut der Polizei jedoch nichts auf ein Gewaltverbrechen hin. Doch hätte der Tod der Frau verhindert werden können?