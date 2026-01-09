Junge Familie stirbt in Albstadt: Es war surreal - so haben Anwohner die Explosion des Wohnhauses erlebt

Die Bewohner in Albstadt-Tailfingen haben die Explosion eines Wohnhauses in der Josefstraße unterschiedlich wahrgenommen. Die Sorge und Anteilnahme im Stadtteil ist groß.
Viele Einwohner des Zollernalbkreises wurden am Donnerstagmorgen mit Meldungen geweckt, dass es in Albstadt zur Explosion eines Wohnhauses gekommen sei. Die Nachricht verbreitete sich schnell im Ort. Was ist geschehen? Wie konnte es dazu kommen? Wurden Bewohner verletzt? Das waren die ersten Fragen, die sich die Menschen stellten.